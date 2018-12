Siracusa, chiusura Tekra sugli amministrativi: i sindacati indicono stato di agitazione e sciopero dopo le feste

E' muro contro muro tra la Tekra e i sindacati sulla vicenda dell'assorbimento degli amministrativi ex Igm.

Ieri nuovo incontro all'ufficio dl lavoro concluso con un nulla di fatto, ma anzi con l'inasprimento delle posizioni. Tekra ha portato sul tavolo, secondo quanto riferiscono i sindacati il declassamento tout court di lavoratori, una trentina, senza la minima intenzione di valutare la situazione. A questo le parti sociali hanno risposto picche: "Noi - precisa Franco Nardi, segretario della Fp Cgil - volevamo che si aprisse una discussione sull'impiego dei lavoratori, fatta salva la retribuzione e i livello acquisiti, ma l'azienda ha mostrato di non voler aprire alcun dialogo. Da qui la nostra intenzione di dichiarare da oggi lo stato di agitazione, che subito dopo le feste si evolverà, in assenza di novità, nell'indizione dello sciopero. Contestualmente abbiamo chiesto la riapertura di un tavolo in prefettura alla presenza dell'amministrazione comunale, visto che il servizio attualmente è espletato sotto ordinanza sindacale".