Siracusa, mister Raciti: "A Catanzaro sarà importante la reazione della squadra"

Prime parole da allenatore capo del Siracusa Calcio per Ezio Raciti, che sta guidando gli allenamenti della squadra finalizzati alla gara in trasferta contro il Catanzaro.

“Le sensazioni in questi primi giorni di lavoro sono buone- spiega l’allenatore del Siracusa Ezio Raciti- e l' obiettivo personale è di dare un contributo importante. La squadra ha lavorato e ha solo bisogno di serenità. La partita a Catanzaro sarà tosta: sarà importante vedere la reazione della squadra. Bisogna affrontare tutti gli avversari, difficile dire quale sia il momento più opportuno. Il campo dirà se potremo ben figurare".