Siracusa, centri comunali di raccolta: da ieri aperto quello di Arenaura, domani tocca alla Targia. Tekra: "Trovate carenze tecniche"

Ancora problemi per quanto riguarda la riapertura dei Centri comunali di raccolta rifiuti a Siracusa. Da ieri già possibile conferire ad Arenaura, ma "Adesso il nostro l’obiettivo è far partire Targia entro domani, anche se in configurazione minima", scrive la ditta Tekra, che dal 10 dicembre gestisce i servizi di igiene urbana per il Comune di Siracusa

“Al momento del nostro arrivo - spiegano dall'azienda - abbiamo rilevato che i centri comunali di raccolta presentavano evidenti carenze tecniche. Le autorizzazioni c’erano, ma proprio in relazione a queste le strutture presentavano delle difformità. E’ giusto che i cittadini sappiano che il ritardo nell’apertura dei centri non è quindi imputabile né all’amministrazione comunale di Siracusa e né alla nostra azienda che sta lavorando per l’adeguamento dei centri”.

Il centro comunale di raccolta di Arenaura, fanno sapere da Tekra, sarà aperto al mattino dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00, ed il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Il numero verde per contattare l'azienda è 800193750