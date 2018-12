Siracusa, si è insediato il nuovo manager dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra

Si è insediato oggi, con il passaggio formale di consegne, il nuovo manager dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, 54 anni di Mazzarino (CL), laureato in Giurisprudenza ed Economia Aziendale, con master di secondo livello in Scienze giuridiche e forensi per le professioni sanitarie, autore di numerose pubblicazioni in materia.

E’ stato nominato con decreto dell’Assessorato regionale della Salute del 18 dicembre 2018 commissario straordinario dell’Asp di Siracusa nelle more, com’è noto, del completamento del percorso regionale di ratifica delle nomine di tutti i direttori generali. Proviene dall’Asp di Ragusa, dove ha ricoperto dall’agosto del 2017 l’incarico di commissario e succede al direttore generale facente funzioni uscente dell’Azienda aretusea Anselmo Madeddu.

Il nuovo manager dell’Asp di Siracusa, direttore del Settore Economico Finanziario dell’Ausl di Caltanissetta dal 2005 al 2012 e, dal 2009, anche direttore del Coordinamento del Distretto ospedaliero CL2, è stato direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela, dell’Asp di Enna e dell’Asp di Agrigento nonché direttore generale dell’Asp di Agrigento dal 2014 al 2017.