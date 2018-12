Siracusa, Alternanza scuola lavoro: sottoscritta convenzione con le scuole

Sottoscritto, questa mattina, all'Urban Center, dal sindaco, Francesco Italia, e dai dirigenti scolastici degli Istituti aderenti, le convenzioni per l'attività di alternanza “Scuola Lavoro”.

La convenzione è stata siglata dalla professoressa Lilly Fronte per l'istituto Corbino, dal professor Antonio Ferrarini per il Fermi, dalla professoressa Ada Maria Mangiafico per l'Insolera, dalla professoressa Giuseppa Rizza per l' Alberghiero, il professor Pasqualino Aloscari per il Rizza, dalla professoressa Giovanna Strano per il Cagini, dalla professoressa Maria Grazia Ficara per il Gargallo, e dalla professoressa Teresella Celeste per l'istituto Einaudi.

Dopo la sottoscrizione, sempre all'Urban Center, si è tenuto il tradizionale scambio di auguri con il mondo della scuola.