Siracusa, spaccio di droga in Ortigia: sequestrata cocaina, hashish e marijuana. Arrestati due ragazzi

Ancora diffuso il fenomeno di spaccio di droga a Siracusa. Ieri, i carabinieri hanno intensificato un controllo nell'Isolotto di Ortigia, arrestando in flagranza di reato due siracusani nullafacenti: Simone Diana, 21 anni, con precedenti di polizia specifici e U.C., incensurato, 27 anni, entrambi accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due sono stati sottoposti a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, e sono stati trovati in possesso di: 64 grammi di cocaina, 34 grammi di hashish, 58 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e 180 euro ritenuto frutto dello spaccio.

La ricerca effettuata dai Carabinieri ha permesso, inoltre, di sequestrare 2 pistole giocattolo prive di tappo rosso con canna otturata. Lo stupefacente sequestrato, era molto probabilmente destinato allo spaccio nella zona di Ortigia.

Gli arrestati sono sta condotti rispettivamente il Diana presso la Casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa mentre il giovane siracusano incensurato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.