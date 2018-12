Palermo, Ars: Miccichè, maggioranza non c'è. Cambiare legge elettorale

"La maggioranza non c'è. Ma pongo una questione: si può fare una legge elettorale che preveda la vittoria di una coalizione senza maggioranza con i meccanismi parlamentari che prevedono il numero legale? Se l'opposizione volesse potremmo chiudere l'assemblea. Bisogna cambiare questa legge e dare un premio di maggioranza a chi vince, in modo da governare. Il vero problema è questo, non è far passare una legge". Lo ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché ai giornalisti nel corso del tradizionale incontro per gli auguri di Natale nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana.

"Dal punto di vista parlamentare - ha aggiunto - è stato un anno difficile, ma sono contento, c'è chi sta lavorando per renderlo più difficile, ma io sto lavorando per renderlo meno difficile. Dobbiamo dare una mano al Governo e lo dico perché faccio parte della maggioranza".