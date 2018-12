Siracusa, uno striscione fuori da scuola: "Il Liceo Gagini sta crollando: studente svegliati"

"Il Liceo Gagini sta crollando: studente svegliati". Questo è il testo dello striscione esposto fuori dal Liceo Antonello Gagini dai militanti del Blocco Studentesco Siracusa.

"A seguito di numerose segnalazioni da parte degli studenti continua la nostra azione di denuncia delle condizioni strutturali nelle quali riversano gli istituti siracusani, denunciamo la situazione inaccettabile in cui si trova il liceo, protagonista di crolli strutturali e ridotto ormai in condizioni di degrado non accettabili. La situazione é ormai insostenibile per gli studenti" - si legge in una nota a firma del movimento, che ha già annunciato una protesta continua