Nel Messinese, estorsione a commerciante: 4 arresti

I carabinieri, stamane, hanno eseguito a Barcellona Pozzo di Gotto (Me), un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di 4 persone G.S., 28 anni, B.C., 33 anni, C.G.F., 35 anni, B.A., 20 anni. I primi tre sono stati portati in carcere, il quarto ai domiciliari. Altre due persone sono indagate. Sono accusati di di estorsione aggravata ai danni del titolare di un esercizio commerciale. L'indagine della procura è cominciata dopo l'aggressione subita lo scorso novembre dal titolare di un' attività commerciale ubicata nella zona della "ex Pescheria", luogo di ritrovo serale dei giovani barcellonesi: l'uomo aveva chiesto il pagamento delle bevande consumate da sei avventori ed è stato invece aggredito con schiaffi al volto senza ricevere soldi