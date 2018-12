Siracusa, sorpreso con hashish e marijuana: denunciato

Lo hanno sorpreso in via Italia 103 in possesso di 2 dosi di marijuana del peso di 1,5 grammi, di una dose di hashish del peso di 0,6 grammi e della somma di 40 euro.

Con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha denunciato F.S., 35 anni, siracusano.

Trovata anche un dose di cocaina del peso di 0,2 grammi.