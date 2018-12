Noto, stalking minacce e violenza verso ex compagna ed ex suocero

Stalking, minacce ed episodi di violenza nei confronti dell'ex compagna e dell'ex suocero. Per i reati di atti persecutori, danneggiamenti aggravati continuati, porto di coltelli di genere vietato, è stato arrestato, dalla Polizia di Stato di Noto, un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, già conosciuto alle forze di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania.

Dietro la violenza dissidi personali con la sua ex compagna