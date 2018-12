Siracusa, l'Ostello della Gioventù alla Facoltà di Architettura: il plauso della Giunta, la critica dell'opposizione

Sarà riconsegnato ai cittadini l’Ostello della Gioventù, a Belvedere, che sarà utilizzato dalla Facoltà di Architettura come Foresteria sopratutto dei docenti e dei funzionari della Università.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e dall'assessore alle Politiche culturali e alla Università, Fabio Granata, a nome dell'intera Giunta.

"Vogliamo esprimere, anche a nome della Giunta, sincero compiacimento per questa nuova stagione per l’Ostello della Gioventù e che rappresenta una grande opportunità per Belvedere. - dichiarano Italia e Granata - Grazie alla lungimiranza degli attori in campo (Provincia, Consorzio Universitario, Università e Comune) da domani l’Ostello avrà nuovamente nuova vita ospitando gli studenti di Architettura selezionati con graduatoria dall’Ersu".

Di parere diverso è Siracusa Protagonista, opposizione in Consiglio comunale.

"Non vengono rispettate le finalità per cui venne concesso, a suo tempo, il finanziamento" - tuonano Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile, insieme al coordinatore del gruppo consiliare “Siracusa Protagonista” Alberto Palestro - "Come si sia potuto immaginare di privare i cittadini di Belvedere di un’occupazione certa e sicura quale quella della creazione di una cooperativa o di una società dove, almeno 18 ragazze e ragazzi di Belvedere, o comunque della nostra città, potevano essere impiegati in modo certo e duraturo".

"Noi, hanno concluso Vinciullo, Castagnino, Alota, Basile e Palestro, diciamo basta e ribadiamo con forza il concetto che quei locali devono rimanere nella piena disponibilità dei siracusani e che devono essere destinati ai soggetti più bisognosi di aiuto e più fragili quali sono i ragazzi e le ragazze diversamente abili, immaginando che possa diventare la sede del progetto “Dopo di noi”".