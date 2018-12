Progetto ReStart, sabato a Siracusa secondo appuntamento: presente Musumeci

Dopo la grande partecipazione alla giornata di lavoro organizzata in occasione della presentazione del progetto ReStart svolta lo scorso 8 dicembre, avente per tema l’istituzione delle Zes e la capacità di attrazione degli investimenti per il nostro territorio, sabato 22 dicembre alle ore 9.30 nella sala principale del Multisala Planet di Siracusa, ex cinema Vasquez, si terrà la seconda parte dell’incontro promosso dal movimento Res, dedicata alla restituzione degli spunti e delle proposte raccolte nel corso dei tavoli di lavoro, frutto del confronto tra istituzioni, stakeholder e cittadini.

All’evento di sabato 22 dicembre parteciperanno il Prof. Aldo Berlinguer, il presidente della Camera di Commercio del Sudest Pietro Agen, il vicepresidente della Regione Calabria Francesco Russo e il presidente dell'Autorità Portuale della Sicilia Orientale Andrea Annunziata.

Chiuderà i lavori l'On. Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana.