Siracusa, nuovo ospedale: Lealtà e condivisione "Adeguare il Piano regolatore al Piano paesaggistico"

E’ indispensabile adeguare il Piano Regolatore Generale e la connessa pianificazione settoriale, al Piano Paesaggistico. Questa la richiesta al Comune di Siracusa del Movimento Lealtà e Condivisione per Siracusa, a maggior ragione alla luce della controversa ubicazione del nuovo ospedale.

"La revisione del piano regolatore - si legge in una nota a firma del movimento - si impone anche alla luce delle mutate condizioni dell’assetto urbano che la nostra città ha registrato nel corso dell’ultimo ventennio e che rendono superate ed inattuabili le scelte nate in contesti diversi, vedi appunto il caso dell’area da destinare alla costruzione del nuovo ospedale in contrada Pizzuta, la cui originaria previsione teneva conto di una situazione urbana dell’area profondamente diversa da quella attuale, in termini di edificato, di viabilità e di vincolistica".

In sintesi, l’associazione Lealtà e Condivisione chiede alla Giunta e al Consiglio Comunale di: riavviare celermente e concretamente la revisione del P.R.G., avvalendosi anche degli studi già effettuati nell’ambito della pianificazione strategica di Area Vasta; provvedere all’adeguamento al Piano Paesaggistico di tutti gli strumenti urbanistici (Piano Regolatore Generale e piani di settore).