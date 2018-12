Sanità, incontro con il ministro Grillo: il sindaco di Noto replica al primo cittadino di Avola

"A me sembra che il sindaco di Avola Luca Cannata abbia perso per strada buon senso e obiettività" - così il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, replica alle accuse del sindaco di Avola Luca Cannata, il quale lamentava l'esclusione del suo comuna e degli altro della zona Sud all'incontro che si terrà a Roma con il ministro Grillo per parlare di sanità nella provincia siracusana.

"Non ha partecipato alle riunioni a cui è stato invitato perché non convocate da lui. - continua Bonfanti - Non ha condiviso il lavoro della nostra commissione speciale perché non è stata incaricata da lui e non si può parlare di sanità nella zona sud della provincia di Siracusa perché ne può parlare solo lui. Detto questo, il Movimento 5 Stelle non è mai stato tenero nei miei confronti ma ha dimostrato grande sensibilità quando si parla di argomenti di interesse pubblico che impattano con il benessere della comunità. Il Ministro della Salute Giulia Grillo, siciliana e perfetta conoscitrice della nostra terra, non si è sottratta al dialogo. Non può non esserci interesse a potenziare l’ospedale unico Avola-Noto e a far crescere i servizi sanitari in questo lembo di Sicilia. Io so che andremo insieme con i componenti della commissione consiliare sulla sanità a difendere gli interessi delle comunità di Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo di Capo Passero. Anche se il sindaco Cannata non si sente rappresentato, noi rappresenteremo lo stesso tutte le istanze della zona sud della provincia di Siracusa. Quando si tratta di salute dei cittadini non ci sono colori politici o permalosità che ne possano ostacolare il sacrosanto diritto".