Siracusa, l'operazione "No distraction in driving": 199 sanzioni

Incidenti stradali causati sempre di più dalla distrazione alla guida. E' questo il dato che emerge da un recente rapporto Istat: a fronte di una lieve diminuzione degli incidenti e dei feriti, è salito il numero delle vittime.

Da qui, la decisione della Polizia Stradale di intensificare i controlli su strada al fine di garantire un corretto utilizzo degli apparati radio o del telefono a bordo dei veicoli.

L'operazione avviata a Siracusa, ma che ha un respiro nazionale, ha preso il nome di "No distraction in driving".

Nei giorni scorsi intenti i controlli anche su Noto e Lentini. Nella scorsa settimana sono state impiegate 21 pattuglie che hanno controllato oltre 220 veicoli sanzionando 199 conducenti per l’uso scorretto di apparati radio e telefonia a bordo del veicolo con sanzioni che possono arrivare fino a 646 euro, oltre alla decurtazione di ben cinque punti dalla patente di guida.