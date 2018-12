Siracusa, approvato in Consiglio comunale il Piano triennale delle Opere pubbliche

E' stato approvato, ieri sera, in Consiglio comunale, in seconda seduta, il “Piano delle alienazioni”, con 14 voti favorevoli e 5 contrari.

Quasi nessun gruppo ha votato compatto un documento propedeutico al bilancio comunale, e quindi necessario per procedere all'approvazione del bilancio.

Gruppi spaccati in consiglio comunale sia nei consiglieri comunali in quota Italia, che tra i consiglieri dell'opposizione.

Nel “Piano triennale delle Opere pubbliche” sono state inserite un centinaio di opere da realizzare fino al 2021, di cui circa 13 da realizzare nel giro di circa un anno.

Svariati gli interventi in calendario legati alle infrastrutture, edilizia scolastica, e riqualificazione di diversi siti culturali tra cui Villa Reimann,le Catacombe di Santa Lucia e il Teatro comunale.

Tanti gli interventi nelle scuole non solo a livello strutturale, ma anche legati al rifacimento di bagni, palestre e infissi. Un’ampia voce è dedicata alla manutenzione del cimitero, e infine il capitolo più grande: le infrastrutture. Fognature e collegamenti per le zone periferiche, come Belvedere e Cassibile. Riqualificazione stradale per la zona di Grottasanta, zona Zecchino, Specchi, Tisia, Pitia, via Avola, viale Ermocrate e tantissimo altro ancora.

I Portavoce del Movimento 5 stelle del Comune di Siracusa, hanno ritenuto opportuno presentare un emendamento in relazione al previsto stanziamento di 3.000,00 € destinato alla manutenzione ordinaria delle scuole elementari della città. Infatti, gli stessi reputano che tale somma sia decisamente insufficiente e quindi sostanzialmente inefficace visto lo stato in cui versano gli edifici. Pertanto, hanno deciso di avanzare, in proposito, una revisione alla previsione di bilancio, che consenta di rimpinguare tale stanziamento dato che la somma, originariamente destinata alla manutenzione, dalla precedente amministrazione, si palesa come una cifra irrisoria ma, che con gli opportuni correttivi e prelievi operabili in altri capitoli di spesa, potrà superare i 100.000,00 € ed essere risolutiva per molte delle criticità riscontrate.