Rosolini, completata l’informatizzazione dell'ufficio urbanistica

E' stata completata l’informatizzazione dell'ufficio urbanistica del Comune di Rosolini.

Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici, Carmelo Di Stefano: “Abbiamo elaborato – afferma Di Stefano – un piano efficace che ci permette di eliminare “in toto” il cartaceo. Avremo quindi un Settore completamente informatizzato che ci consentirà di snellire al massimo tutta la parte amministrativa fornendo servizi migliori e veloci soprattutto per i professionisti e di riflesso per i cittadini. Una volta a regime, il servizio di informatizzazione degli uffici comunali, attraverso la richiesta di accesso e fornitura di password personali ed interfacce utenti appositamente predisposte per la ricezione dei progetti e l’invio automatico delle ricevute, offrirà la possibilità, a tutti i tecnici esterni di gestire, attraverso una vera e propria scrivania virtuale costantemente aggiornata, la preparazione, la presentazione e la gestione dei progetti in formato digitale, nonché un costante aggiornamento della modulistica, della normativa nazionale, regionale e comunale”.