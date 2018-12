Siracusa, morto in auto: fiaccolata contro l'indifferenza di fronte alla morte

Una fiaccolata contro l'indifferenza di fronte alla morte perchè, come ha detto Papa Francesco, “per annientare un uomo basta ignorarlo” in programma per venerdì 21 dicembre.

Si tratta di una risposta umana al fatto di cronaca che ha visto un uomo morire all'interno della propria auto.

A organizzare la manifestazione il Movimento dei Cursillos di Cristianità e la Parrocchia di San Corrado. Il corteo prenderà le mosse alle 19 dalla parrocchia di San Corrado Confalonieri, per poi attraversare proprio via Foti dove il fatto è accaduto e terminare in Chiesa con la celebrazione comunitaria della penitenza e l’adorazione eucaristica perpetua sino alle 18 del sabato.

“Il tutto nel totale disinteresse, quasi sia ormai normale, nella nostra città, che delle fiamme brucino indifferentemente un cassonetto o un’auto. In quanti – di domanda padre Antonio Panzica, parroco della Mazzarona e promotore dell’iniziativa – hanno visto quelle fiamme, senza avvertire la necessità di avvisare per tempo le forze dell’ordine o anche solo di capire cosa stesse accadendo?”