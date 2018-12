Cambia l'ecotassa, interesserà solo auto di lusso e suv

L'ecotassa resta, ma interesserà soltanto le auto di lusso e i suv, non le vetture di piccola cilindrata. E arriva il bonus per chi acquista macchine con basse emissioni, uno sconto che arriverà fino a 6.000 euro per le meno inquinanti, quelle con emissioni vicine allo zero, prevalentemente ibride ed elettriche. Si profila così il sistema di bonus-malus ambientale per le auto, che il governo sta mettendo a punto nella manovra finanziaria. L'intenzione è anche quella di aumentare l'installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, infrastruttura fondamentale perché proprio l'assenza di una rete di ricarica veloce è stato finora uno dei maggiori limiti alla loro diffusione. Contro la nuova misura insorgono le associazioni dei produttori di auto e dei concessionari.