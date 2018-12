Siracusa, oltre 100 le opere pubbliche pubbliche inserite nel Piano triennale: la Commissione boccia il documento

Priorità. Con questa parola comincia il Consiglio comunale, ieri sera, al quarto piano del Palazzo Vermexio, con due punti all'ordine del giorno: “Piano delle alienazioni” e del “Piano triennale delle Opere pubbliche”.

Per quanto riguarda quest'ultimo si tratta di un centinaio di opere da realizzare fino al 2021, di cui circa 13 da realizzare nel giro di circa un anno.

Svariati gli interventi in calendario legati alle infrastrutture, edilizia scolastica, e riqualificazione di diversi siti culturali tra cui Villa Reimann,le Catacombe di Santa Lucia e il Teatro comunale.

Tanti gli interventi nelle scuole non solo a livello strutturale, ma anche legati al rifacimento di bagni, palestre e infissi. Un’ampia voce è dedicata alla manutenzione del cimitero, e infine il capitolo più grande: le infrastrutture. Fognature e collegamenti per le zone periferiche, come Belvedere e Cassibile. Riqualificazione stradale per la zona di Grottasanta, zona Zecchino, Specchi, Tisia, Pitia, via Avola, viale Ermocrate e tantissimo altro ancora.

“Avrei preferito vedere un documento con 3 o 4 opere, ma veramente realizzabili” – tuona il consigliere Zappalà.

“Siamo in condizioni economiche per cui la realizzazione delle opere è impossibile” – continua Castagnino.

Il documento è stato discusso lo scorso 12 dicembre in commissione consiliare Lavori Pubblici. Il documento è stato totalmente bocciato dalla commissione che ha espresso unanimamente parere non favore, compresi anche i consiglieri in quota Italia (Buccheri, Gradenigo, Buonomo, ma anche Impallomeni, Alota, Lo Curzio, Torres e Trimarchi).

Tutta opposta, e quindi favorevole, la posizione dei Revisori dei Conti che hanno espresso parere positivo.

Dopo circa tre ore di discussione cade il numero legale. Oggi si torna in Aula alle 17.30.