Capelli in forma con la natura: i consigli e gli ingredienti per una chioma splendente anche in inverno

Ogni donna ama curare il proprio aspetto estetico, ma non tutte riescono a prendersene cura. Un problema piuttosto comune sono i capelli rovinati, fragili e secchi.

Le cause sono molteplici: un uso improprio del phon o della piastra, prodotti troppo aggressivi, lo stress, l'inquinamento, una cattiva alimentazione e l'esposizione ai raggi solari.

Per ovviare a questo problema è possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali che sono delle valide alternative ai prodotti chimici e aggressivi che mettono a rischio la nostra chioma.



Inverno e capelli: attenzione alle temperature



In alcuni periodi dell'anno a causa delle condizioni climatiche i nostri capelli tendono ad indebolirsi e a cadere. A volte per rinforzarli e curarli basano dei rimedi fatti in casa con ingredienti che possiamo trovare nella nostra dispensa, evitando così prodotti chimici e industriali.



Per realizzare una maschera miracolosa contro i capelli grassi fai da te è necessario munirsi di una ciotola, in cui verseremo limone, olio di oliva o aceto. Il limone riesce a combattere la forfora e la caduta dei capelli grazie alla vitamina C, acido folico, vitamina B e sali minerali, mentre l'olio di oliva aiuta a rendere la chioma morbida e brillante ed è adatto per tutti quelli che soffrono di capelli secchi e fragili. Infine l'aceto è una sorta di elisir della bellezza perché riesce a ristrutturare il capello, stimolando la circolazione del cuoio capelluto e aiutando così a farli crescere più velocemente.

Un altro ingrediente apprezzato è il miele che, insieme all'olio d'oliva, riesce a purificare il cuoio capelluto, ammorbidendoli e stimolando la crescita. Inoltre è bene prestare particolare attenzione al momento della tinta, il rischio è quello di rovinare i propri capelli con l'utilizzo di prodotti chimici, per questo l'ideale sarebbe utilizzare una tinta senza ammoniaca di buona qualità (come Bioscalin Nutri Color) acquistandola in negozi specializzati o in farmacia.



L'aiuto della natura: gli ingredienti preziosi per i capelli



Per migliorare ancora di più la qualità delle maschere fai da te, è possibile aggiungere anche altri ingredienti che risultano preziosi per le loro proprietà e benefici.

L'aloe vera e l'avocado, ad esempio, riescono a combattere qualsiasi irritazione cutanea e la forfora, poiché nutrono il capello e stimolano la sua crescita. I semi di chia rallentano il processo di invecchiamento e caduta dei capelli mentre il sidro di mele riesce a restaurare il pH naturale curando i capelli danneggiati.

Per ottenere risultati duraturi nel tempo è importante anche seguire una dieta equilibrata e ricca di proteine, presenti in alimenti come carne, uova, fagioli, lenticchie e soia; vanno poi assunti molti antiossidanti presenti in frutta e verdura come arance, limoni, kiwi, spinaci e broccoli.

Anche la fibra ha un ruolo molto importante: è dunque molto utile assumere riso, avena, segale, frumento e farro; infine il consiglio è fare il pieno di oligoelementi e omega 3: i primi si trovano nelle mandorle e negli anacardi, mentre vanno preferite le noci, il salmone e l'olio di lino per assumere una buona quantità dei secondi, in grado di rinforzare e idratare la cute.