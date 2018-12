Siracusa, convegno sul femminicidio: dimenticata Eligia Ardita

Si dicono profondamente indignati i familiari di Eligia Ardita dopo l'annuncio di una manifestazione che si terrà a Siracusa contro le vittime di femminicidio e che esclude la figura di Eligia.

"Nessuno – dice Luisa Ardita – ci ha contattati per invitarci come parenti di una vittima di femminicidio. Non pretendiamo di stare in prima fila – ci tiene a sottolineare la sorella di Eligia – ma pretendiamo rispetto. In occasione della giornata contro il femminicidio – dice Luisa Ardita – abbiamo realizzato un video dove scorrevano tutti i volti di quelle donne morte nel nome di un amore che amore non era ed oggi ci troviamo profondamente delusi ad apprendere che proprio Siracusa ci esclude in occasione di un evento dedicato alle donne. Forse – si domanda infine la sorella di Eligia – mia sorella non è degna della stessa considerazione di altre donne? Non è degna di avere una panchina rossa? L’unica cosa che speriamo è che il ricordo di mia sorella sia sempre presente in questa città e nel cuore di tutte quelle persone che le hanno voluto bene".