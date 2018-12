Siracusa, il tribunale blocca l'esecuzione della sentenza danese su Solesi

Il Tribunale di Siracusa, con un provvedimento del 5 dicembre, ha accolto il ricorso depositato dai legali della Solesi ritenendo che il riconoscimento in Italia della sentenza danese è contrario all’ordine pubblico dello Stato italiano, negandone la sua esecuzione in Italia.

Circa un anno fa, la Solesi era stata condannata da un Tribunale del lavoro danese al pagamento di una sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro circa, richiesta dal sindacato danese. Tuttavia, la sentenza non era appellabile secondo il sistema danese e Solesi non ha potuto opporsi alla condanna in Danimarca.

L'analisi dello Studio Coccia De Angelis Vecchio & Associati ha dimostrato che la sentenza era contraria all’ordine pubblico italiano per grave violazione dei principi di legalità sostanziale e procedurale. Pertantoè stata introdotta dinanzi al Tribunale di Siracusa un’azione preventiva diretta al diniego del riconoscimento ed esecuzione della sentenza danese.