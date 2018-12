Priolo, furto di materiale ferroso alla Cogema: un arresto

Dovrà rispondere di furto di materiale ferroso. Si tratta di Salvatore Moscuzza, pescivendolo siracusano, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai Carabinieri.

Ieri l'uomo è stato sorpreso all’interno della CO.GE.MA., in contrada Biggemi, ormai dismessa, mentre stava per portare via circa 50 chili di rame estratti dall’impianto elettrico aziendale. La refurtiva era già stipata nel bagagliaio dell’autovettura di Moscuzza. E' stata sequestrata e riconsegnata al legittimo proprietario, mentre Moscuzza è stato ristretto ai domiciliari.