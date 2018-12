Francofonte, atti di vandalismo in Piazza Dante: denunciato 24enne

Vandalismo in Piazza Dante a Francofonte. Danneggiate alcune piante, tra cui l’albero di natale allestito dall’amministrazione comunale, e in frantumi il monumento in marmo di San Pio da Pietrelcina, e anche la vicina Villa Idria dove sono state sradicate alcune piante ed arbusti.

Per il reato di danneggiamento e deturpamento, i Carabinieri hanno denunciato il giovane francofontese, P.A.,24 anni, celibe, disoccupato, censurato.