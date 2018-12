Augusta, lite tra coniugi: il marito denunciato e allontanato da casa

Lite tra ex coniugi di Augusta, in fase di divorzio ma ancora conviventi, sedata dai Carabinieri.

Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, nell'ultimo periodo la donna era oggetto di continue violenze fisiche e psicologiche già denunciate. Dopo l’ennesima denuncia per maltrattamenti in famiglia da parte della donna, l'uomo è stato denunciato e sottoposto ad allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex moglie.