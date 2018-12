Siracusa, Arrestare il femminicidio: mercoledì il convegno

"Arrestare il femminicidio" è il titolo del convegno che si terrà mercoledì 19 Dicembre alle ore 17 nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa, organizzato dalla sezione Cultura dell’associazione Noi Albergatori Siracusa. L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Siracusa, include tra i relatori il sindaco Francesco Italia, Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, assassinata in modo efferato dal suo ex fidanzato Luca Priolo, e Giovanna Zizzo, madre di Laura e Marika, il cui padre Roberto Russo si è reso autore dell’omicidio della prima e del grave ferimento della seconda.

Al tavolo dei relatori, il comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, Vincenzo Alfano, l’avvocato penalista, già parlamentare, Sofia Amoddio, il magistrato Carla Frau, la psicologa e psicoterapeuta, Anna Magnano e la presidente della Consulta comunale femminile di Siracusa, Silvana Munafò.

Durante l’incontro verrà trasmesso un docufiction a cura di Enanuele Leonetti e Paolo Di Pietro, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione Focus, che nel dicembre dell’anno scorso ha inaugurato in Ortigia la mostra documentario “Anime deturpate” per denunciare attraverso le immagini le situazioni di sopraffazione e violenza nei confronti delle donne.

Giulia Valentini, attrice dell’INDA, è la voce narrante in un racconto che verrà letto nel corso dell’incontro.