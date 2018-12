Siracusa, sorpreso in via Italia con cocaina e marijuana: arrestato

E' stato sorpreso in via Italia, a Siracusa, in possesso di 7,9 grammi di cocaina, suddivisa in 15 dosi e di 19,5 grammi di marijuana, suddivisa in 15 dosi.

Si tratta di Alessandro Caruso, 19 anni, arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.