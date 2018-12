Siracusa, spartitraffico in via Cannizzo: la proposta dei Democratici per Siracusa

Un nuovo capitolo di spesa, dotato di 118 mila euro, per la realizzazione di uno spartitraffico in via Bartolomeo Cannizzo.

L’emendamento del gruppo Democratici per Siracusa composto Salvatore Costantino, Andrea Buccheri e Michele Buonomo prevede la messa in sicurezza dell'arteria siracusana dove ha perso la vita il giovane Renzo Fomosa.

"Riteniamo che questo cambiamento – dice Salvatore Costantino – sia davvero importante sia per la viabilità che per la sicurezza visto che via Bartolomeo Cannizzo, seppur in una zona periferica della città è una via trafficata. Abbiamo già chiesto la disponibilità agli uffici – dice Andrea Buccheri – di far partire l’iter, qualora l’emendamento vada a buon fine, per l’assegnazione dei lavori dal 27 dicembre. Sono fiducioso del buon esito – afferma il consigliere Michele Buonomo - poiché abbiamo ritenuto opportuno puntare su un unico emendamento per poter realizzare un’opera pubblica per la città".