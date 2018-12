Siracusa, l'Ucsi e "Il Cammino" ricordano mons. Alfio Inserra a 7 anni dalla morte

Ricorre oggi il settimo anniversario della morte di mons. Alfio Inserra. La sezione provinciale dell’Ucsi di Siracusa e il settimanale diocesano “Cammino” lo ricordano la sua grande spiritualità come sacerdote e l’infaticabile impegno nel giornalismo e nella comunicazione

Monsignor Alfio Inserra è stato consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa, Delegato Fisc Sicilia, vice presidente della Fisc, fondatore e direttore responsabile del Settimanale diocesano “Cammino”, già direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa e parroco, per oltre 50 anni, della parrocchia Santa Rita in Siracusa.

Il parroco della chiesa di Santa Rita Giuseppe Sudano e la comunità parrocchiale ricorderanno mons. Alfio nella celebrazione eucaristica che si svolgerà alle 18 nella parrocchia. In sua memoria una messa verrà celebrata nella sede della Cei a Roma, a Francofonte nella chiesa Sant’Antonio Abbate. Il presidente Salvatore Di Salvo e il presidente della Cooperativa “Camminio”Luca Marino, tesoriere dell’Ucsi Sicilia si recheranno nel cimitero di Francofonte, dove, a nome dei soci, deporranno un mazzo di fiori sulla tomba di padre Inserra.

“Ricordare la figura di monsignor Alfio Inserra – ha detto il presidente dell’Ucsi di Siracusa Salvatore Di Salvo – è un una occasione per ricordare un sacerdote, un giornalista che tramite gli organi di informazione ha annunciato il vangelo. La bontà, la dedizione agli altri, l’amorevole e caritatevole soccorso ed intervento per alleviare ogni disagio e problema umano, furono i luminosissimi fari della sua attività sacerdotale di Monsignor Alfio Inserra sempre ispirata alla realizzazione dei meravigliosi e imperituri ideali della fede cristiana. Un impegno e una testimonianza in diversi campi: dal giornalismo all’attività a tutto tondo nel sociale e culturale della città e della diocesi”.