Qualità della vita 2018, Siracusa guadagna 6 posizioni nella mappa della vivibilità

Siracusa 82ma nella classifica della qualità della vita 2018, stilata come ogni anno da Il Sole 24 ore. La provincia aretusea guadagna 6 posizioni rispetto al 2017.

L'indagine 2018 sulla vivibilità delle 107 province italiane, giunta alla 29° edizione, scatta una fotografia delle città italiane, scegliendo di inquadrare la questione del benessere tramite 42 indicatori suddivisi in sei macro-aree («Ricchezza e consumi», «Affari e lavoro», «Ambiente e servizi», «Demografia e società», «Giustizia e sicurezza», «Cultura e tempo libero»).

A livello regionale, svetta Ragusa che si piazza al 73° posto, segue Siracusa, Catania al 84mo posto, 87ma Palermo, 88ma Trapani, Agrigento è al 93mo posto, Messina al 96mo, Caltanissetta al 100mo posto, Enna fanalino di coda tra le province siciliane al numero 102. E Messina, Caltanissetta ed Enna sono le uniche, tra le siciliane, che perdono posizioni.

A livello nazionale quest'anno per la prima volta ad aggiucarsi il primo posto è stata Milano che per quattro volte, è arrivata seconda, nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016.