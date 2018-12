Siracusa, in aula il Consiglio comunale: in discussione il Piano delle alienazioni e il Piano triennale delle Opere pubbliche

Il Piano delle alienazioni e il Piano triennale delle Opere pubbliche all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Siracusa che torna in aula oggi pomeriggio, alle 17.30.

Si tratta di atti propedeutici all’approvazione del Bilancio, la cui seduta è stata già programmata per sabato prossimo. In quella giornata scadono i termini per l’acquisizione dei pareri tecnici e contabili degli uffici, nonché del parere dei Revisori dei Conti, ai 120 emendamenti presentati allo strumento finanziario. Il Bilancio era stato incardinato lunedì scorso.

Presentati 120 emendamenti in tutto, il maggior numero dei quali, 35, ha come primo firmatario Salvo Castagnino; Paolo Ezechia Reale è primo firmatario di 27 emendamenti, Michele Mangiafico di 16, Chiara Catera di 13, Ferdinando Messina di 9; ci sono poi i 6 di Vincenzo Pantano, i 4 di Carlo Gradenigo, i 3 di Sergio Bonafede, ed i 2 di Curzio Lo Curzio. Uno ciascuno gli emendamenti presentati da Andrea Buccheri, Salvatore Costantino, Alessandro Di Mauro, Cetty Vinci e Chiara Ficara.