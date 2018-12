Riavvio lavori su autostrada Siracusa-Gela, Ficara e Lorefice: "Non è così semplice"

Sul riavvio dei cantieri della Siracusa-Gela annunciato dall'assessore regionale alle Infrastrutture Falcone, dubbi vengono espressi dai parlamentari nazionali del M5s, Paolo Ficara e Marialucia Lorefice.

Ficara, componente della Commissione Trasporti della Camera, e Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali, spiegano come "tramite il Cas, la Regione dovrà ora assicurare il pagamento dei tanti crediti vantati dalle ditte impegnate. Qui a Roma, il Ministero dello Sviluppo Economico guidato da Luigi Di Maio, ha dato il via libera per il passaggio di consegne tra la Condotte spa, terza società di costruzioni in Italia al momento commissariata, e la Cosedil, che con Condotte si era aggiudicata l'appalto in associazione di imprese, garantendo così la prosecuzione dei lavori dell'importante infrastruttura". Poi, rivolti all'assessore regionale Falcone, Ficara e Lorefice "in punta di piedi" suggeriscono "meno sopralluoghi e più studio delle carte e delle procedure. Curioso poi parli di pressing continuo della Regione visto che fino ad inizio dicembre il Ministero attendeva ancora le comunicazioni del Cas. Arrivate dopo solleciti, anche nostri, hanno permesso ai tecnici ministeriali di predisporre in un paio di settimane il nulla osta al subentro ed alla ripresa dei lavori".

Per Paolo Ficara e Marialucia Lorefice, la Siracusa-Gela "non può continuare ad essere materia di scontro politico tra Palermo e Roma o continua promessa tra una elezione e l'altra. Dobbiamo, tutti, mostrare concretezza. Meno proclami, invitiamo l'assessore Falcone all'inaugurazione dei lotti in costruzione per stringergli, in quella occasione, la mano".