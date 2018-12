Serie C, per l’Eurialo perde in casa contro l’Avola

L’Eurialo Siracusa stecca contro il Volley Club Avola e subisce un pesante 3-0 casalingo. Occasione mancata per la squadra allenata da Viviana Olindo in uno scontro diretto che avrebbe potuto e dovuto sfruttare, visto anche che giocava davanti al pubblico amico. La formazione ospite ha ringraziato, portando a casa tre punti e scavalcando in classifica le verdeblù di una lunghezza. Adesso l’Eurialo è penultima a quota 4. In caso di successo pieno, avrebbe affiancato il Gela al terz’ultimo posto. Buona la partenza delle padrone di casa nei tre set disputati. Nel primo erano state avanti anche di 3, 4 punti, prima di commettere alcuni incredibili errori che hanno consentito alle avversarie di annullare il gap e aggiudicarsi comodamente il parziale con 9 lunghezze di margine. Anche nel secondo set Eurialo quasi sempre in vantaggio fino al 20-18; poi 21-21, 23-24 e attacco vincente per il nuovo pareggio, ma la coppia arbitrale ha giudicato fuori il pallone e l’Augusta si è portata sul 2-0. Con il morale sotto i tacchi, le locali hanno provato in qualche modo a riaprire la partita, ma nel terzo set si sono fermate a quota 18.

“Purtroppo abbiamo fatto un regalo natalizio all’Avola – ammette Viviana Olindo, allenatore dell’Eurialo – Abbiamo pagato alcune ingenuità dovute anche alla giovane età di quasi tutte le atlete. Non abbiamo saputo superare i momenti difficili del match e dispiace tanto perché era una partita alla nostra portata. Ci siamo complicate inutilmente la vita. Il secondo set lo abbiamo buttato al vento perché, nonostante abbiamo battuto bene, durante gli scambi sono stati commessi errori evitabili. Sono amareggiata dato che occasioni come queste non possiamo permetterci di sciuparle”.

Domani pomeriggio alle 17 intanto società e squadra verdeblù saranno al Santuario di Santa Lucia al Sepolcro per rendere omaggio alla Patrona di Siracusa. Una piacevole consuetudine religiosa che si ripete da tempo.