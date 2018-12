Miccihé, prossimo candidato sindaco Palermo sarà di Fi

"Il prossimo candidato a sindaco di Palermo sarà di Forza Italia. Non so se sarò io, Giulio Tantillo o Giuseppe Milazzo o un altro, ma sarà di Forza Italia". Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia e presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè nel corso dell'incontro di auguri di buon natale agli elettori al Teatro Savio di Palermo. "Non esiste - ha aggiunto Miccichè - una possibile convergenza con il Pd, come è stato ipotizzato da Davide Faraone. Non faccio accordi che la storia non consentirebbe di fare".