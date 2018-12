Raggiungimento della premialità Tari 2018, Cantiere Siracusa chiede proroga fino a gennaio 2019

"La mancata apertura dei centri comunali di raccolta non assicura la data del 31 dicembre per raggiungere la premialità a tutti coloro che hanno conferito i rifiuti durante l’anno per poter usufruire dello sconto in bolletta per l’anno 2018" - così il gruppo Cantiere Siracusa, con in testa Gianluca Scrofani, e i consiglieri comunali Chiara Catera, Antonino Trimarchi, Sergio Bonafede e Giuseppe Impallomeni commenta la proroga di un mese per il raggiungimento della premialità TaRi 2018.

Il gruppo chiede che "venga prorogato per il mese di gennaio 2019 il termine di scadenza per il conferimento dei rifiuti presso i CCR per tutti i cittadini che sono vicini al raggiungimento della soglia".