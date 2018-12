Floridia, furto in abitazione: 1 anno e 8 mesi di reclusione

E' stato arrestato, ieri, dai Carabinieri di Floridia, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa, Nicola Damiano, siracusano 37 anni, operaio e pregiudicato.

L'uomo è accusato di furto in abitazione in concorso commesso a Solarino nel luglio del 2015. Damiano dovrà ora scontare una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione in carcere.

L’arrestato è stato condotto al carcere Cavadonna.