Canicattini Bagni, intensificati i controlli sulla Maremonti

Il Comune di Canicattini Bagni intensifica i controlli per garantire sicurezza sulle strade, in particolare quelle extraurbane ricadenti nel proprio territorio come la SP 14 Maremonti, teatro di incidenti anche gravi e mortali, soprattutto nel tratto a ridosso del centro abitato.

Le pattuglie della Polizia Municipale, munite di autovelox, saranno impegnate in servizi di controllo della velocità, già dal periodo invernale e delle festività natalizie, quando si registra il peggioramento delle condizioni climatiche oltre all’aumento dei flussi veicolari, nel tratto della SP 14 Maremonti da dopo la rotatoria di Contrada Garofalo fin oltre la macelleria aziendale.

"L’augurio dell’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Miceli - è che grazie ai controlli che verranno effettuati, quel tratto di SP 14 possa diventare più sicuro per chi vi transita ma anche per chi abita in quella zona, considerata la presenza di insediamenti abitativi e commerciali".