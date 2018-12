Siracusa, igiene urbana: amministrativi e cooperative in sit in

Riprende la protesta degli impiegati amministrativi ex Igm transitati in Tekra e dei lavoratori delle cooperative, dopo il cambio appalto nel servizio di igiene urbana a Siracusa.

Per lunedì mattina hanno indetto un sit in sotto palazzo Vermexio per fare il punto sulla loro situazione: gli amministrativi, infatti, attualmente sono in ferie forzate fino a fine mese e i lavoratori delle cooperative sarebbero rimasti fuori dopo il cambio del gestore. Tutti insieme chiedono chiarezza dall'amministrazione comunale.

Per martedì, intanto, è in programma l'appuntamento all'Ufficio del lavoro: in quella sede si discuterà dell'articolo 7 che riguarda la riorganizzazione dell'attività.