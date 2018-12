Noto, 6 anni di carcere per violenza sessuale su minore: ristretto a Cavadonna

Deve scontare 6 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Un 36enne di Noto è stato arrestato dai Carabinieri in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L'uomo è stato ristretto nella casa circondariale Cavadonna a Siracusa.