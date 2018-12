Siracusa, efficientamento energetico: finanziati all'Asp 4 progetti per 16 mln

Oltre 16 milioni assegnati all'Asp di Siracusa dall’Assessorato regionale all’Energia che ha dichiarato ammissibili e finanziabili, dopo aver superato l’esame amministrativo e la valutazione della commissione tecnica, tutti e quattro i progetti presentati dall’Azienda nell’ambito del PO FESR 2014-2020.

In ambito regionale sono stati 17 interventi i proggetti ammessi a finanziamento per un totale di 32.952.059,98.

I progetti dell'Asp di Siracusa riguardano i lavori di efficientamento energetico del Presidio ospedaliero Rizza di Siracusa, per 4.999.653,33 euro, dell’edificio denominato “Provveditorato” nell’area ex ONP di Siracusa, per 2.750.000,00 euro, del PTA di Pachino per 3.620.000,00 euro e dei lavori di efficientamento energetico dell’ospedale di Lentini per 4.999.000,00 euro.

Grande soddisfazione esprime il direttore generale facente funzioni dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu: “Questi progetti consentiranno all’Azienda un importante passo in avanti – sottolinea - in termini di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, con ingenti risparmi economici, abbattimento di emissioni di CO2 ed aumento del confort climatico per i dipendenti ed i pazienti".

Tutti gli interventi prevedono la produzione di energia rinnovabile, fotovoltaica e/o solare termica, la sostituzione degli infissi con altri ad alta efficienza, il rifacimento dei prospetti con tecniche di bioedilizia e efficienza energetica, la riqualificazione degli impianti di climatizzazione ed il relamping dell’illuminazione interna, con la sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade a led e messa in opera di un sistema di regolazione automatica degli impianti di climatizzazione.