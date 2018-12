Siracusa, ruba impalcature e materiale ferroso da una villetta: arrestato

Nel corso della mattina di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa congiuntamente con i Carabinieri della Stazione di Belvedere, nell’ambito di uno specifico e mirato servizio di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno tratto in arresto per furto aggravato di materiale ferroso il pregiudicato Campanella Luciano, disoccupato siracusano classe 1962.

Nello specifico, durante il pattugliamento di aree rurali della frazione di Belvedere, i Carabinieri della locale Stazione hanno notato un auto sospetta carica oltremodo di impalcature e materiale ferroso, pertanto hanno deciso di seguirla ed infine con l’ausilio dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, l’hanno fermata e controllata all’ingresso di Siracusa. A bordo dell’auto, il Campanella aveva stipato circa 400 kg di materiale ferroso, fra cui 8 elementi da ponteggio in ferro, 2 pedane in ferro zincato, 1 stufa in ghisa, 2 metri circa di tubo in ferro da 2 pollici, 5 ante di finestre in ferro e parti di ferro vario, risultati poi essere stati rubati poco prima da una villetta in fase di costruzione in contrada monasteri. La refurtiva è stata interamente restituita al legittimo proprietario mentre il Campanella è stato dichiarato in arresto per furto aggravato.

L’arrestato, accompagnato presso i locali della Compagnia di Siracusa per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

L’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa verso il fenomeno dei furti di rame e materiale ferroso rimane alta, servizi preventivi e repressivi mirati a combattere il fenomeno saranno predisposti con costanza anche nei prossimi giorni.