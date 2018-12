Dalla Regione 115 milioni per aumentare la capacità delle dighe

"Diciassette dighe in Sicilia soggette oggi a limitazioni di invaso, potranno a breve aumentare di circa il trenta per cento la propria capacità". Lo annuncia il presidente della Regione, Nello Musumeci. "Si sbloccano, infatti, le procedure per appaltare i servizi di ingegneria che consentiranno di acquisire i progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi destinati a un maggiore accumulo d'acqua. - aggiunge - A disposizione, complessivamente, circa 115 milioni di euro. Il primo bando, appena pubblicato, riguarda la diga di San Giovanni, nell'Agrigentino". "Abbiamo trovato diciotto dighe, sulle ventisei gestite dalla Regione - afferma - prive di collaudo. Da decenni chi doveva intervenire si è voltato dall'altra parte. Stiamo adesso affrontando i problemi con la cultura del fare. Altre gare saranno espletate entro i primi di gennaio. Questo governo ha rimosso tutti quegli ostacoli che per tanti anni hanno paralizzato ogni tipo di intervento, provocando enormi disagi alla popolazione".