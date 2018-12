Siracusa, volantinaggio di Blocco studentesco per il Fermi

Volantinaggio per protestare contro la grave situazione strutturale nella quale riversa l'istituto Enrico Fermi di Siracusa. La manifestazione è stata messa in atto questa mattina da Blocco Studentesco Siracusa.

"Il nostro gesto vuole rappresentare una forte presa di posizione nei confronti della situazione inaccettabile in cui si trova l'istituto, protagonista gli scorsi anni di cedimenti strutturali del soffitto in ogni piano della struttura. Dagli anni passati ad oggi la situazione é andata ad aggravarsi con: infiltrazioni, malfunzionamenti nel sistema di riscaldamento e ulteriori cedimenti riducendosi ad una condizione insostenibile per gli studenti. Chiediamo che venga istituito un tavolo con all'assessore comunale e regionale all'istruzione prima che la situazione peggiori ulteriormente".