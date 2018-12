Siracusa suddivisa in cinque Municipalità per garantire servizi efficienti ai cittadini

Garantire servizi decentrati ai cittadini, dopo la cancellazione dei Consigli di quartiere si può. La giunta comunale è pronta a varare l'istituzione delle Municipalità. Cinque di numero come richiamo alla storica Pentapoli e ai 5 quartieri della Siracusa greca. Il piano prevede l'accorpamento tra Cassibile e le contrade del mare, tra Belvedere ed Epipoli, tra Ortigia e Santa Lucia, tra Akradina e Grottasanta ed infine tra Tiche e Neapolis.

La giunta nell'atto di indirizzo approvato dà mandato al dirigente del settore servizi al cittadino di rideterminare la dotazione organica delle Municipalità, di adottare tutte le misure necessarie per il trasferimento di competenze, strutture e servizi. Alcune sedi dei vecchi consigli di quartiere saranno dismessi con un risparmio economico per l'amministrazione. Seppur accorpate in un'unica Municipalità Akradina e Grottasanta manterranno le due sedi di via Italia e via Grottasanta.

Alle Municipalità saranno affidati più servizi di prossimità: anagrafe e stato civile, vigilanza urbana, accesso ai servizi sociali, di pubblica istruzione, bibliotecari, rilascio autorizzazioni ed altro; a questi si aggiungerà l'apertura di sportelli riguardanti l'erogazione di servizi pubblici come acqua, rifiuti e salute. Sarà il segretario della Municipalità che coordinerà tutti i servizi.

Ogni Municipalità avrà l'assegnazione di agenti di Polizia Municipale in relazione all'estensione del territorio, del numero degli abitanti e dei plessi scolastici.