Pachino, sciopero comunali: prima mensilità la prossima settimana

"La prima mensilità arretrata ai dipendenti comunali di Pachino sarà pagata la prossima settimana a seguito degli accrediti regionali. Per le altre mensilità attendiamo con attenzione risvolti in seno al consiglio comunale".

Questo quanto il sindaco, Roberto Bruno ha comunicato questa mattina ai dipendenti e ai sindacati di categoria durante la manifestazione che si è tenuta davanti alla sede del Municipio.

Il primo cittadino ha espresso ai lavoratori massima solidarietà, garantendo il massimo impegno per garantire loro gli stipendi.