Siracusa, le Donne libiche protagoniste del buon Governo locale

Si svolgerà il 17 e 18 dicembre presso The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, il Seminario "Italia – Libia. I tre orizzonti della governance locale: donne protagoniste del buon Governo locale, competenza amministrativa, sviluppo territoriale” promosso e organizzato da MINERVA con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Il Seminario di Siracusa, cui seguirà quello di Roma ad inizio 2019, è parte del Progetto “Italia-Libia. Donne amministratrici locali-Azioni di sostegno e formazione alle donne libiche impegnate nelle comunità locali, per migliorare la governance territoriale e per costruire dal basso democrazia e sviluppo” e si colloca nell’ambito delle iniziative del MAECI e di altre importanti Istituzioni italiane, Enti e Fondazioni pubbliche e private, orientate a incrementare le competenze del ceto amministrativo locale rappresentato dalle donne libiche quale fattore propulsivo del ruolo delle municipalità nell'attività di mediazione sociale e di riconciliazione nazionale dal basso, promuovendo sviluppo economico, sociale, ambientale e una diffusa cultura democratica e di cittadinanza attiva in Libia.