Siracusa, elezioni amministrative 2018: il Tar decide di far riaprire le buste. Reale: "Soddisfatto"

Si riaprono le buste contenenti le schede delle ultime elezioni amministrative per verificare se irregolarità ci sono state.

Così ha deciso il Tar a seguito di ricorso presentato dall'ex candidato sindaco, Ezechia Paolo Reale, per nulla convinto, sin dall'inizio, dell'esito dato dalla conta dei voti. La sentenza è stata depositata e si attende ora solo il testo nella sua interezza, anche per capire esattamente quante buste saranno riaperte. Ricordiamo che nel suo ricorso, Reale ha segnalato irregolarità in 74 sezioni sulle 123 totali, con presunte schede "ballerine" e voti fantasma.

Raggiunto telefonicamente Ezechia Paolo Reale si dichiara subito "soddisfatto perché - dichiara - è stata accolta la nostra richiesta di apertura delle buste e verificazione. Vuol dire - aggiunge - che il tribunale ha giudicato la presenza di gravi irregolarità".

A fianco di Reale la sua coalizione che ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’apertura dei plichi contenenti le schede.

Si tratta di 8 liste provenienti dal mondo civico e politico: Idea Sicilia - Popolari e Autonomisti, Progetto Siracusa, Cantiere Siracusa e Evoluzione civica, Amo Siracusa, Fratelli d'Italia, Udc, Forza Italia e Siracusa Protagonista con Vinciullo.

I prossimi passi prevedono il deposito del testo, la nomina del verifcatore, che di solito è un esponenete della Prefettura, che si farà consegnare le buste e in contraddittorio provvederà alla verifica delle schede. E secondo nel numero di buste che dovranno essere riaperte, potrebbero essere necessari anche 4 o 5 mesi per completare tutti i controlli.