Siracusa, alberi di Natale in Piazza Duomo e alla Mazzarrona

Oltre all'albero di Natale in Piazza Duomo, quest'anno, per la prima volta un albero di Natale sarà collocato anche alla Mazzarrona.

Sarà uguale a quello di piazza Duomo, ma un po' piccolo per ragioni tecniche legate agli spazi. Sarà il sindaco Francesco Italia ad accenderli: stasera alle 18 in piazza Duomo e mercoledì alle 17,30 a Mazzarrona, davanti alla sede della delegazione di quartiere in via Barresi.

Gli alberi saranno realizzati dall'impresa La Lucerna di Gravina di Catania. Gli operai hanno iniziato a lavorare stamattina presto in piazza Duomo. L'albero è alto 18 metri e largo 16 ed è composto da tre pannelli triangolari montati con un'angolazione di 120 gradi a arricchiti con luci a led. Il colore prevalente sarà l'azzurro, a differenza da quello di via Barresi che sarà verde. L'altezza, in questo caso, sarà 14 metri, 12 la larghezza.

“Vogliamo portare – dice il sindaco Italia – l'atmosfera natalizia in tutta la città, come già stiamo facendo da giorno dell'Immacolata con le luminarie, che quest'anno sono più numerose e illuminano anche le strade della Borgata. La decisione di collocare un albero a Mazzarrona ha un valore simbolico importante, un segnale di attenzione che a partire dal prossimo anno sarà arricchito con atti concreti per quella ricucitura urbana e sociale che intendiamo realizzare".

L'Albero tortile è stato montato nella piazza della parrocchia del Sacro cuore, in viale Zecchino.